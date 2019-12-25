"Танго, упавшее в небо": рецензия на премьеру Руслана Кудашова в БТК

Большой театр кукол представил зрителям премьеру пластического спектакля от главного режиссера театра - Руслана Кудашова.

10 декабря состоялся показ нового спектакля БТК "Танго, упавшее в небо". Это пластический спектакль, созданный режиссером Русланом Кудашовым и хореографом Ириной Ляховской.

Пластический спектакль – интуитивно понятное словосочетание, но слегка пугающее, если не так часто ходить в театр… Более ёмко, хотя, возможно, и не так солидно прозвучит другое определение – пантомима.

Это определение, на самом деле, не уничижительное. Пантомима – такое же древнее искусство, как и драма. Существует еще с античности, в XX веке связано со звездными именами Чарли Чаплина, Марселя Марсо, Аркадия Райкина и Вячеслава Полунина.

У пантомимы есть три средства выразительности: пластика тела, жест и мимика. Всё это, по закону жанра, подается очень утрированно, с избытком, ведь актеры-мимы не используют слова. Так о чем же можно рассказать без слов? Ну, о том, как день провел, как летом отдыхал, как в парке уток кормил. А вот авторы спектакля "Танго, упавшее в небо" решили показать петербургскому зрителю ни много ни мало – всю историю человечества.

Начинается всё, как и положено, с нуля, с космической пустоты. На черную коробку сцены проецируются звезды, в позе лотоса сидит буддийский монах, который, видимо, символизирует какое-то божественное сверхсознание, над сценой висят белые шары-планеты.

У Высшего Разума есть помощница – покровительница искусств, Аполлон в женском обличье. Златокудрая муза носит изумрудное платье и черное пальто-кокон. Это посредник между мирами. Именно ей придется возиться с жалкими человеческими созданиями – массой мужчин и женщин в серых робах. Все они получили тапки – билет в живую жизнь – но еще не выучились танцевать. То есть любить и мыслить, заключим мы, следуя логике спектакля.

Конечно, наши герои изменятся, эволюционируют. Ход времени на сцене передан визуальными средствами (художник по свету Анастасия Кузнецова, автор видеоконента Егор Лавров). По поверхности "планет" побегут кадры кинохроники, а на заднике появится огромное кривое зеркало. Вот что станет толчком к развитию – желание посмеяться над собой.

Какие еще силы управляют человеческим развитием? Ответ создателей спектакля нетривиален. Это бабец в колпаке и белом халате – бережно вынесенный из советского быта в XXI век образ столовской раздатчицы. Она, а не боги (!) дарует людям телевизор. Телевизор тут символизирует всю массовую культуру, которая побуждает наш мимический ансамбль к индивидуальному самовыражению. И вот герои, одетые по моде 1920-х годов (художник Марина Завьялова), предстают перед зрителями в ярко очерченных амплуа. Наконец-то они научились танцевать! Грянула эпоха джаза.

В серии театральных этюдов есть очень запоминающиеся. Например, женщина-вамп с тремя кавалерами, которые гремят зажигалками вместо кастаньет. Или обычный с виду человек в костюме, взявший в партнерши не земную женщину, а ту самую музу. Человек окажется художником и заставит всех в буквальном смысле плясать под свою дудку. Конечно, праздник не будет длиться вечно. Ход времени неотвратим. И дворник, такой же мистический персонаж, как и работница столовой, сметет людей со сцены, как опавшие листья, хотя жизнь на этом не закончится.

Очевидно, что спектакль "Танго, упавшее в небо" имеет своеобразный просветительский заряд. Погружает в историко-культурный контекст, если хотите. Тем удивительнее, что возрастной ценз постановки 16+. Неужели из-за сцен курения и танцев? А ведь кажется, что именно подросткам 13-14 лет было бы полезно посмотреть такой "ненапряжный" и в то же время "историософский" спектакль.

Спойлерить эпизод апокалипсиса мы здесь не будем, но отметим, что решен он изящно.

Александра Бутенко

Фото: Piter.TV