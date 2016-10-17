Танцы на ТНТ 4 сезон 3 серия: Гео и Магдалена завоевали сердца судей

Танцы на ТНТ 4 сезон 3 серия смотреть онлайн можно на официальном сайте. В новом выпуске показали кастинг в Краснодаре.

В эфире на ТНТ 19 августа стартовал долгожданный четвертый сезон шоу "ТАНЦЫ". "Лучшие танцовщики страны" покажут себя судьям и зрителям. Четвертый сезон содержит в себе множество неожиданных сюрпризов. Кроме того, привычный состав жюри поменялся, теперь набирать команды участников будут Мигель и Татьяна Денисова. Однако Сергей Светлаков остается несменным членом жюри.

Третий выпуск 4 сезона "ТАНЦЫ" на ТНТ не дал скучать как судьям, так и зрителям. Каждый участник смог удивить и вывести на эмоции. Участницу, которая вышла на сцену первой, Денисова готова была взять к себе в команду "только за выход". Жительница Майкопа поразила Мигеля и Денисову сочитанию двух, казалось бы, несовместимых вида танца. На середине кастинга Мигель предложил всем заочно сказать "Вы в танцах", так как соперники в Краснодаре собрались высокого уровня.

Кроме того, одну из участниц Мигель узнал. Она уже принимала участие во втором сезоне, показав себя достойно, но наставники пришли к общему мнению, что Алисе из Краснодара нужно немного повзрослеть и ей это удалось. Этой девушке приходится не просто, она призналась, что даже родные не поддерживают ее старания в танцах. Поэтому Алиса в одиночку боролась за свое место в танцах, что ей и удалось.

В 3 выпуске нашлось место и танцевальным фрикам. Участница из Ростова-на-Дону вышла на сцену с Vogue под песню Любови Успенской "Пропадаю я". Члены жюри пришли в замешательство не зная, чего ожидать от танцовщицы дальше, но и ей удалось убедить наставников в своем профессионализме. А вот 21-летнему Виталию пришлось понервничать. Единогласно его решили не пропускать в проект, аргументируя тем, что парень не готовился к нему и отнесся к своему танцу "халявно". Но спустя время Денисова призналась, что не может его забыть, тогда танцовщик получил шанс доказать, что он достоин этого проекта.

Дует, который покорил сердца зрителей и наставников оказался влюбленной парой. Гео и Магдалена признались сразу, что они пара и ради проекта готовы танцевать по отдельности или с другими партнерами, если потребуется. Кстати, эта парочка уже была на шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, но на 1 сезоне Магдалена не прошла этап "импровезация". А Гео, участник 3 сезона, "дошел до Джайва и ударился об него".

Фото: "ВК" "ТАНЦЫ на ТНТ 4сезон"

Видео: Instagram magdalenaebonyvoodoo