Танцы на ТНТ 4 сезон 4 выпуск: Софья Ангел заставила жюри уйти молча

Piter.TV расскажет какие персонажи покорили судей, а какие привели в ужас в 4 выпуске шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ.

9 сентября вышел четвертый выпуск нового сезона "ТАНЦЫ" на телеканале ТНТ. В этом выпуске жури были: Сергей Светлаков, Мигель, Татьяна Денисова и главный хитмейкер канала ТНТ Ольга Бузова. На этот раз кастинг "лучших танцовщиков страны" проходил в Самаре. Перед выходом участников судьи отметили, что в этом городе кастинг проходит впервые.

Первой на сцену вышла Алия Самарина, которая задала настроение, как участникам, так и членам жюри. Татьяна Денисова назвала девушку "дыханием свежего дня", после чего все члены жюри сообщили танцовщице, что она в танцах. Следующая участница кастинга вышла с Vogue, ее также приняли на проект. Сергей Светлаков отметил, что пока что, это лучший танец из "Вогеров".

4 выпуск шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ не обошелся без сюрпризов. На сцену вышел высокий молодой человек, которому 16 лет. Однако, в ходе разговора с жюри, он объявил, что ему всего лишь 14 лет, а на обман пошел, чтобы не упустить время. Тогда судьи заметно стали нервничать, но все же дали шанс юному танцору. В результате судьи не пропустили парня, объяснив тем, что два года взросления ему не помешают. Стоит отметить, что молодой танцор действительно талантливый, а самое главное, как говорит Мигель, "с мозгами".

Своим танцем поразила всех 34-летняя Алена из города Казани. Своим талантом удивили братья-близнецы, которые запомнились не только танцем, но и чувством юмора. А 20-летний Николай Анохин произвел впечатление на женский пол. Несмотря на тяжелую судьбу, он нашел силы и возможность заниматься любимым делом, за что Татьяна объявила ему "ты в танцах!".

Татьяна из Нижнего Новгорода занимается стриппластикой всего год, однако она смогла доказать судьям, что способна раскрываться во многих направлениях. Ей удалось открыть для себя дверь в шоу "ТАНЦЫ". Удивила судей Карина из Узбекистана, она продемонстрировала национальный танец, который пришелся всем по душе. Стоит отметить, что первая и главная ступень Кариной уже пройдена, ведь ее преподаватель по танцам всегда говорил, что у нее ничего не выйдет.

И последняя участница кастинга заставила членов жюри уйти из зала без комментариев. Софья Ангел в голубом без каких-либо танцевальных способностей уверенна, что движется в правильном направлении. Как говорится, это надо видеть.

Фото, видео: "ВК" - "ТАНЦЫ"