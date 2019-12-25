В Пулково таможенники задержали петербуржца с 34 тыс. долларов

По словам петербуржца, он торопился, поэтому забыл задекларировать денежные средства.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Пулково таможенники обнаружили у петербуржца 34 тысячи незаконных долларов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что мужчина прибыл из Венгрии. Во время досмотра рентгенографический цифровой сканер выявил в его карманах 14 тысяч долларов. После у пассажира нашли 113 колумбийских песо. По словам петербуржца, он забыл задекларировать денежные средства.

Напомним, что пассажирам необходимо декларировать перевозимую одновременно сумму свыше 10 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина украл ноутбук из детсада на Тихорецком и попал на видео.

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