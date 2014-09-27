Талибы* обнаружили у вице-президента Афганистана слитки золота и 6,5 млрд долларов

Правоохранители изъяли все найденные ценности.

У вице-президента Афганистана Амруллы Салеха боевики "Талибана" (запрещенная организация в России) якобы обнаружили слитки золота и 6,5 млрд долларов. Об этом у себя в Twitter сообщил активист из Афганистана Мухаммад Джалал.

Он назвал это только вершиной айсберга. Отмечается, что обыски проходили в рамках операции сил безопасности Афганистана, возглавляемых талибами. Правоохранители изъяли все найденные ценности.

Ранее мы писали, что Горсуд Петербурга рассмотрит дело афганцев, просящих убежище в России.

Видео: Twitter/SaleemKhanSafi