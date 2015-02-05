Горсуд Петербурга рассмотрит дело афганцев, просящих убежище в России

Граждане подали официальное обращение за статусом беженца.

Санкт-Петербургскому городскому суду предстоит рассмотреть апелляцию четверых афганцев, просящих убежище в России. Заседание состоится 21 сентября. Об этом сообщают "Невские Новости".

Летом этого года четверо афганцев прибыли в Россию в качестве болельщиков на чемпионат Европы по футболу. После его окончания мужчины планировали остаться в России. Однако Октябрьский районный суд принял решение выдворить иностранных граждан из России. Но Насрати Нураллах, Шайст Хан Сафиуллах, Абас Али Ахмад и Фараманд Нисар боятся возвращаться в родной Кабул, захваченный талибами* ("Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещенная в РФ).

Граждане подали официальное обращение за статусом беженца к российским властям. Сейчас они находятся в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Ранее мы писали, что Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане.

Фото: Piter.tv