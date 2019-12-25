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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане
Сегодня, 15:44
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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане

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В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира.

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин и Мишель подчеркнули важность поддержания в государстве гражданского мира и недопущения насилия, а также установления диалога между всеми афганскими группами населения.

Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

из сообщения пресс-службы Кремля

Напомним, накануне пресс-секретарь "Талибана"* Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского кабинета министров. В него вошли только члены данного движения, большинство из которых являются пуштунами. Боевики уточнили, что объявленный состав кабмина является временным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в настоящее время не планирует ведение либо переговоров с новыми афганскими властями.

Фото: kremlin.ru

Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ

Теги: афганистан, владимир путин, шарль мишель
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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