Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы Путин и Мишель подчеркнули важность поддержания в государстве гражданского мира и недопущения насилия, а также установления диалога между всеми афганскими группами населения.
Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.
из сообщения пресс-службы Кремля
Напомним, накануне пресс-секретарь "Талибана"* Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского кабинета министров. В него вошли только члены данного движения, большинство из которых являются пуштунами. Боевики уточнили, что объявленный состав кабмина является временным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в настоящее время не планирует ведение либо переговоров с новыми афганскими властями.
Фото: kremlin.ru
Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все