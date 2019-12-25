Песков: Москва не планирует переговоры с новыми афганскими властями

Москва будет внимательно следить за всеми шагами новых членов кабмина Афганистана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в настоящее время не планирует ведение либо переговоров с новыми афганскими властями. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, российские власти будут внимательно следить за всеми шагами, которые будет предпринимать новые члены правительства Афганистана. Песков подчеркнул, так же поступят многие государства мира.

Контакты через наше посольство осуществляются в Кабуле. Это контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, накануне пресс-секретарь "Талибана"* Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского кабинета министров. В него вошли только члены данного движения, большинство из которых являются пуштунами. Боевики уточнили, что объявленный состав кабмина является временным.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Россия, Пакистан, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с талибами*.

Фото: kremlin.ru

"Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ

