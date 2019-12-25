Байден: Россия и Китай попытаются достичь договоренностей с талибами

Президент США оценил угрозу финансирования террористов Афганистана другими государствами.

Американский президент Джо Байден считает, что Россия, Пакистан, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с членами радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Такое мнение политик высказал журналистам пула Белого дома на Южной лужайке. Он выступил с комментариями после своей поездки в штат Нью-Йорк и штат Нью-Джерси. Глава государства ответил на вопрос прессы о том, боится ли он возможного финансирования боевиков Афганистана со стороны Пекина.

У Китая есть серьезные проблемы с талибами. Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать. Джо Байден, президент США

В Вашингтоне заметили, что администрации Джо Байдена интересно, что дальше произойдет с Афганистаном.

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Фото: Белый дом