Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в американские выборы

Президент США продлил документ, разрешающий вводить санкции.

Американский президент Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы. Данный режим действует в стране с 12 сентября 2018 года. Он считается правовой основой для введения санкций в отношении тех лиц и сторон, которые подозреваются Вашингтоном в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или стремятся подорвать доверие к избирательной системе.

Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к ним. Джо Байден, президент США

Соответствующее заявление распространено Белым домом. Байден признал в документе, что в настоящее время американские власти не имеют доказательств того, что какая-либо страна смогла изменить результаты или исказить подсчет голосов любых выборов в США.

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Фото: Белый дом