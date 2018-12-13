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Комитет по транспорту хочет ограничить рабочий день водителей такси

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Отслеживать передвижения такси будет система ГЛОНАСС.

Водителям такси могут запретить переработки, заявил Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. Об этом 27 мая сообщает РИА "Новости".

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. В комитете также планируют оснастить каждый автомобиль такси системой ГЛОНАСС. Трудовой день водителей хотят ограничить до 8 часов.

Также законопроект может запретить брать на работу водителей без российского гражданства. Кроме того, правительство хочет запретить работу иностранных сервисов на территории РФ.

Видео: Piter.tv 

Теги: глонас, комитет по транспорту, такси
Категории: Тема дня,

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