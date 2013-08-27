Такси перевернулось на бок на проспекте Народного Ополчения

В Кировском районе Петербурга 17 августа после столкновения с иномаркой перевернулся машина такси. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Белый автомобиль такси столкнулся с иномаркой на пересечении проспектов Народного Ополчения и Трамвайного. У второго автомобиля также поврежден корпус. На месте происшествия, судя по фото, еще не приехали полиция, медики и спасателей.
Информация о пострадавших устанавливается.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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