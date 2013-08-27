Такси перевернулось на бок на проспекте Народного Ополчения

Информация о пострадавших устанавливается.

В Кировском районе Петербурга 17 августа после столкновения с иномаркой перевернулся машина такси. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Белый автомобиль такси столкнулся с иномаркой на пересечении проспектов Народного Ополчения и Трамвайного. У второго автомобиля также поврежден корпус. На месте происшествия, судя по фото, еще не приехали полиция, медики и спасателей.

Информация о пострадавших устанавливается.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб