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Такси перевернулось на бок на проспекте Народного Ополчения
Сегодня, 18:29
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Такси перевернулось на бок на проспекте Народного Ополчения

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Информация о пострадавших устанавливается. 

В Кировском районе Петербурга 17 августа после столкновения с иномаркой перевернулся машина такси. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Белый автомобиль такси столкнулся с иномаркой на пересечении проспектов Народного Ополчения и Трамвайного. У второго автомобиля также поврежден корпус. На месте происшествия, судя по фото, еще не приехали полиция, медики и спасателей.

Информация о пострадавших устанавливается. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, проспект народного ополчения, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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