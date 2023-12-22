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Такер Карлсон сообщил шокирующее новости Украине

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Журналист назвал результаты финансирования ВСУ со стороны США.

Американская администрация занимается финансированием Вооруженных сил Украины, но при этом уничтожит Украину. Соответствующее мнение огласил в собственной программе Tucker Carlson Uncensored журналист из США Такер Карлсон. По мнению иностранца, члены Республиканской партии больше не хотят выделять финансирование для армии киевского режима, хотя раньше и занимали противоположную позицию. По его словам, теперь для всех очевиден единственный результат подобных трат - "бессмысленные смерти и разрушения", а Америка стала гораздо слабее и беднее.

Из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину.

Такер Карлсон, журналист

"Не признают". Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: всу, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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