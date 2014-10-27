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Табун лошадей спровоцировал аварию в Башкирии

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Видео момента ДТП опубликовали в интернете

 На трассе Троицк - Челябинск 17 сентября произошло ДТП, причиной которого послужил табун лошадей.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора установленного в автомобиле очевидца аварии. На опубликованных кадрах видно, что вдоль дороги и по правой полосе несется табун лошадей. "Четверка" успела затормозить на проезжей части, чтобы избежать столкновения с животными. Автор видео сообщает, что все, кто двигался по левой полосе, сбавили скорость, завидев табун на дороге. Водитель "Элантры" по всей видимости, очень торопился и врезался в "четверку".

О пострадавших в этом ДТП не сообщается.

Видео: YouTube/Sergey Melekhin

 
Теги: башкирия , жесть , момент дтп , новости регионов , происшествия
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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