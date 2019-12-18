СМИ: в Севастополе танк чуть не въехал в зрителей на параде Победы

В Минобороны заявили, что ситуация не представляла опасности для зрителей.

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы 24 июня в Севастополе. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что танку 75 лет, и его отреставрировали к параду.

Как отметил очевидец, у поворота на площадь Нахимова Т-34 не смог повернуть и поехал прямо, в толпу людей. Однако танк вовремя успели заглушить военные.

При этом в Южный военный округе сообщили журналистам, что в инциденте никто не пострадал и танк завершил маневр на безопасном расстоянии от зрителей. "Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — добавили представители Минобороны.

Ранее на видео попала вечеринка на Дворцовой площади, прошедшая в ночь перед Парадом Победы.

Видео:TV ForPost