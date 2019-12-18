СМИ: в Севастополе танк чуть не въехал в зрителей на параде Победы

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы 24 июня в Севастополе. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Отмечается, что танку 75 лет, и его отреставрировали к параду.
Как отметил очевидец, у поворота на площадь Нахимова Т-34 не смог повернуть и поехал прямо, в толпу людей. Однако танк вовремя успели заглушить военные.
При этом в Южный военный округе сообщили журналистам, что в инциденте никто не пострадал и танк завершил маневр на безопасном расстоянии от зрителей. "Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — добавили представители Минобороны.
Ранее на видео попала вечеринка на Дворцовой площади, прошедшая в ночь перед Парадом Победы.
Видео:TV ForPost
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