ТСЖ заставляло оплачивать петербуржцев дополнительные жилищные услуги

В Петербурге Товарищество собственников жилья "Сосновка-2" брада деньги с жильцов за неутвержденные дополнительные услуги.

В Петербурге ТСЖ "Сосновка-2" принуждало жильцов второго дома на улице Веденеева оплачивать дополнительные услуги, которые не утверждались собственниками квартир.



Государственная жилищная инспекция устроила проверку по этому факту. В итоге выяснилось, что ТСЖ начисляет собственникам помещений плату за такие услуги как "охрана", "циркуляция горячего водоснабжения" и другое.



Однако сами жильцы уверяют, что дополнительные услуги и размер платы за них не были утверждены. В связи с этим, ТСЖ получило предписание, которое обязывает сделать перерасчет по статьям расходов. ТСЖ, тем временем, пыталась доказать свою правоту с помощью арбитражного суда, но инстанция признала предписание законным.