ТРЦ за 2 млрд рублей построят у метро "Парнас"

В торговом центре откроются гастропарк, супермаркет, более 80 магазинов, ФОК.

ТРЦ "Экопарк" построят у метро "парнас" в Петербурге. Об этом 14 декабря пишет "Деловой Петербург".

Участок в 1,8 га находится во владении ООО "Проектные Решения" и ООО "Терра Девелопмент". Компании купили его в марте прошлого года. Оператором проекта строительства на участке станет Steit. В торговом центре откроются гастропарк, супермаркет, более 80 магазинов, ФОК. Стоимость проекта оценивается почти в 2 млрд рублей.

По словам гендиректора ГК Steit Марии Парфененко, этот проект будет вторым в сети районных ТРЦ "Экопарк", которые планируем развивать в районах активного нового строительства. Добавим, что первый проект сейчас строят в Мурино.

Фото: Piter.tv

