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ТРЦ за 2 млрд рублей построят у метро "Парнас"
Сегодня, 19:32
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ТРЦ за 2 млрд рублей построят у метро "Парнас"

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В торговом центре откроются гастропарк, супермаркет, более 80 магазинов, ФОК.

ТРЦ "Экопарк" построят у метро "парнас" в Петербурге. Об этом 14 декабря пишет "Деловой Петербург".

Участок в 1,8 га находится во владении ООО "Проектные Решения" и ООО "Терра Девелопмент". Компании купили его в марте прошлого года. Оператором проекта строительства на участке станет Steit. В торговом центре откроются гастропарк, супермаркет, более 80 магазинов, ФОК. Стоимость проекта оценивается почти в 2 млрд рублей.

По словам гендиректора ГК Steit Марии Парфененко, этот проект будет вторым в сети районных ТРЦ "Экопарк", которые планируем развивать в районах активного нового строительства. Добавим, что первый проект сейчас строят в Мурино. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: метро парнас, строительство, трц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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