Трамваи в Приморском районе на время ремонта путей заменят электробусами

На этом участке дороги проходят трамваи № 18, 47 и 55.

Во время ремонта трамвайных путей в Приморском районе запустят электробусы с динамической зарядкой. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу "Горэлектротранса".

Новые электробусы поедут по проспекту Авиаконструкторов. На этом участке дороги проходят трамваи № 18, 47 и 55. На первом маршруте движение будет закрыто. Электробусы с динамической зарядкой заменят трамвай №12. Его трасса проходит по Авиаконструкторов, где нет троллейбусной контактной сети. Трамвайное движение будет отведено.

Трасса маршрута № 12 изменится с 14 апреля. Общественный транспорт поедет от ул. Шаврова, по пр. Авиаконструкторов, Долгоозерной ул., Комендантскому пр., Комендантской площади.

С 14 апреля также изменена трасса движения трамваев №47 и №55. Первый трамвай поедет от "Старой деревни" по Гаккелевской ул., ул. Оптиков, ул. Ильюшина, до станции метро "Удельный парк". А маршрут №55 протянется от станции "Придорожная аллея" по действующей трассе до Стародеревенской ул., далее по Стародеревенской ул., ул. Оптиков, до "Старой Деревни".

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