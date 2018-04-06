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Трамваи в Приморском районе на время ремонта путей заменят электробусами
Сегодня, 11:42
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alexandra08
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Трамваи в Приморском районе на время ремонта путей заменят электробусами

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На этом участке дороги проходят трамваи № 18, 47 и 55.

Во время ремонта трамвайных путей в Приморском районе запустят электробусы с динамической зарядкой. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу "Горэлектротранса".

Новые электробусы поедут по проспекту  Авиаконструкторов. На этом участке дороги проходят трамваи № 18, 47 и 55. На первом маршруте движение будет закрыто. Электробусы с динамической зарядкой заменят трамвай №12. Его трасса проходит по Авиаконструкторов, где нет троллейбусной контактной сети. Трамвайное движение будет отведено.

Трасса маршрута № 12  изменится с 14 апреля. Общественный транспорт поедет от  ул. Шаврова, по пр. Авиаконструкторов, Долгоозерной ул., Комендантскому пр., Комендантской площади.

С 14 апреля также изменена трасса движения трамваев №47 и №55. Первый трамвай поедет от  "Старой деревни"  по Гаккелевской ул., ул. Оптиков,  ул. Ильюшина, до станции метро "Удельный парк". А маршрут №55 протянется от станции "Придорожная аллея" по действующей трассе до Стародеревенской ул., далее по Стародеревенской ул., ул. Оптиков,  до "Старой Деревни".

Фото: Pixabay.com

Теги: приморский район , проспект авиаконструкторов , старая деревня метро , удельная метро
Категории: Новости СПб

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