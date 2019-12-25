ТОП-5 признаков: как найти хорошего стоматолога

Удаленность клиники от дома и её ценовая политика – далеко не последние факторы выбора врача.

Когда речь идёт о здоровье, хочется удостовериться в профессионализме врача до начала процедур. Частных стоматологий сейчас настолько много, что в них легко "потеряться". И все с их слов профессионалы и мастера своего дела. Как выбрать стоматолога? В первую очередь, ориентируйтесь на удалённость от дома и ценовую политику. Так вы сузите перечень клиник. В качестве второго шага специалисты клиники "Стоматология Комфорта" рекомендуют руководствоваться следующими признаками.

№1. Осмотр и консультация бесплатно

Этот признак больше относится к самой клинике, чем к врачу. Но именно в хороших стоматологиях работают мастера. Если клиника предлагает осмотр и первичную консультацию бесплатно, это говорит о востребованности и достатке учреждения. Такой шаг позволит вам лично пообщаться с врачом, оценить сервис и сделать выбор. При этом вы ничего не теряете. Такая политика располагает клиентов, и не зря.

№2. Подробный, понятный и красивый сайт

Как найти стоматолога? Для начала найдите сайт клиники. Сейчас многие клиенты приходят именно из интернета. Сайт не должен уступать по удобству и внешнему виду самой стоматологической клинике. Чем он функциональнее, красивее и понятнее, тем чаще привлекает пациентов, и тем больше людей могут высказать реальное мнение. Вы должны с лёгкостью находить перечень услуг, цен, описание процесса протезирования или удаления зуба. Да что угодно. Чем проще, тем лучше.

№3. Стоматолог регулярно повышает квалификацию

Профессия стоматолога не может ограничиться одним только дипломом о высшем образовании. Новые методы, аппараты, приборы, техники лечения появляются каждый год! От повышения квалификации зависит профессионализм специалиста. К тому же, обучение должно быть подтверждённым. Например, онлайн-сертификаты на сайте клиники с указанием специализации, ФИО врача и даты повышения квалификации.

№4. Положительные отзывы независимых систем

Не всегда можно доверять отзывам с сайтов клиник. С другой стороны, с ними тоже нужно ознакомиться. Клиника не будет выкладывать на своём сайте негативные отзывы, но стоит проверить хотя бы наличие позитивных. Лучше, если к ним прикреплены фотографии пациентов или же это видео-отзывы. Как найти хорошего стоматолога? Для этого нужно обязательно просмотреть оценки независимых рейтинговых систем, на которые клиники не оказывают влияния.

№5. Врач располагает к себе

Мы дошли до первого посещения. Помните пункт №1? Отправляйтесь на бесплатную консультацию. Дальше работает ваша интуиция. Насколько врач внимателен к вам? Использует ли он индивидуальный подход? Располагает ли к себе? Какие ощущения после визита? Если специалист оставил после себя приятные впечатления, настроился на свою волну, значит, и лечение у него будет в радость.

Специалисты клиники "Стоматология Комфорта" помогают найти стоматолога в СПб и приглашают граждан на бесплатный приём.

Контакты

Адреса клиник в Санкт-Петербурге:

ул. Гороховая, 25

ул. Зины Портновой, 54

ул. Сикейроса, 11

ул. Дыбенко, 27

пр. Авиаконструкторов, 4

Сайт: https://stomcomforta.ru/

Электронная почта: doctor@stomcomforta.ru

Телефон: +7(812) 407-22-11

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Фото: "Стоматология комфорта"