ТОП-5 идей для необычного свидания в День святого Валентина

Ежегодно 14 февраля весь мир наполнятся любовью — в воздухе чувствуется сладковатый запах роз, витрины пестрят сердечками, и число прогуливающихся и держащихся за руки парочек зашкаливает. Мы предлагаем пять идей, которые позволят вам отойти от клише и наполнить День влюбленных не только романтическими чувствами, но удивлением и радостью. Устройте второй половинке необычное свидание и покажите свою любовь и умение удивлять.

Сценарии необычных свиданий на 14 февраля

В период пандемии индустрия развлечений ограничена, и мы учитывали это при составлении списка. Предлагаемые варианты легко реализовать вдвоем либо можно найти онлайн-аналоги. Идеи подойдут и для супругов со стажем и для пар, которые только начинают путь в отношения.

- Совместный мастер-класс по живописи, гончарному мастерству, танцам или кулинарии. Вы не только проведете вместе несколько часов и освоите творческий навык, но и сделаете подарок друг другу своими руками. Например, на курсе по рисованию партнеру можно написать картинку, на лепке — сделать из глины чашку или украшение, на кулинарной встрече — приготовить вкусняшку. А танцы просто созданы для того, чтобы сблизиться и повысить чувственность в паре.

- Экскурсия по памятным местам. Заранее договоритесь, что каждый выберет 2-3 места в городе, с которым у него связаны воспоминания о ваших отношениях. В День влюбленных станьте экскурсоводом друг для друга и расскажите историю мест с точки зрения вашей пары: что запомнилось, какие эмоции вы тогда испытывали, почему сегодня выбрали именно эту локацию.

- Пикник дома. Во многих городах в феврале холодно устраивать пикники, но почему бы не организовать его в квартире. Расстелите в комнате плед, купите фрукты, наденьте любимую летнюю одежду, включите хороший фильм и наслаждайтесь просмотром. Если за окном морозно и летнего настроения совсем нет, проведите уютный зимний вечер с мягким пледом, какао, маршмеллоу и пирожными.

- Ночь в отеле. Забронируйте номер в отеле за городом, недалеко от парка или в центре города. Вечером закажите шампанское, а утром — завтрак. Пусть сейчас наши возможности путешествовать ограничены, но в новом красивом месте точно появятся беззаботность и легкость, которыми обычно сопровождаются поездки на отдых.

- Истинным романтикам советуем организовать литературный вечер. Заранее договоритесь и подготовьте стихи о любви, которые описывают ваши чувства к партнеру. Купите хорошее вино, приготовьте закуску и свечи, включите фоновую музыку и по очереди читайте друг другу стихи. Их можно разнообразить высказываниями о любви, добавить юмористические или эротические произведения. Подключите фантазию и даже серьезное, на первый взгляд, свидание, станет интересным и увлекательным.

Не забывайте, что кроме сюрпризов и приятных неожиданностей, есть то, без чего 14 февраля провести невозможно — красивый букет. Закажите доставку цветов домой, к началу или окончанию вашего свидания. Сюрприз станет финальным штрихом и подарит ощущение завершенности чудесного романтического вечера.

Фото: semicvetic.com, pexels.com