Как выбрать клининговую компанию в Санкт-Петербурге

Чистота дома и на рабочем месте улучшает самочувствие и поднимает настроение. Но еще лучше, если наведением порядка занимается кто-то другой, желательно, обладающий высокой квалификацией и умеющий справляться с загрязнениями любой сложности. Вот почему популярность клининговых компаний растет буквально на глазах: они не просто предоставляют услуги по уборке, но и гарантируют, что она будет выполнена по-настоящему качественно.
Единственная сложность – найти надежного, добросовестного исполнителя в многообразии предложений на рынке клининга. Каждая компания обещает самые выгодные условия и лучшее обслуживание, но прежде, чем ударить по рукам, стоит узнать претендента получше. Изучая информацию о том или ином сервисе, обращайте внимания на такие моменты:
– Список услуг. Если вам нужно больше опций, чем включает стандартный пакет генеральной, поддерживающей или послеремонтной уборки, сразу уточните, может ли компания предоставить их отдельно. В противном случае придется обращаться в несколько фирм, чтобы получить полный комплекс услуг.
– Прайс-лист. Все цены должны быть прописаны на сайте, чтобы вы сразу видели, во сколько обойдется та или иная услуга. Если компания скрывает прайс-лист, стоит насторожиться.
– Квалификация исполнителей. Уборка только на первый взгляд кажется простым делом, однако есть масса нюансов, которые стоит знать, чтобы не повредить деликатные поверхности и выполнить клининг качественно. Поэтому в штате компании должны быть опытные, обученные клинеры, которым не страшно доверить квартиру, офис или складское помещение.
– Отзывы клиентов. Возможность клиентов свободно рассказать о своих впечатлениях на сторонних площадках стимулирует компании работать как можно лучше. Просматривайте такие площадки, как Отзовик, Яндекс и Гугл отзывы, чтобы узнать, что говорят о понравившейся фирме.
Вы можете проделать эту работу самостоятельно или воспользоваться готовым рейтингом, в котором уже собраны все нужные данные. В нашей статье представлено 10 лучших клининговых компаний Санкт-Петербурга по мнению пользователей.
Колибри-Клининг
- Рейтинг: 4,8
- Телефон: +7 (812) 602-66-90
Еще один достойный претендент на уборку дома, квартиры, коттеджа, таунхауса и любого коммерческого помещения – "Колибри-Клининг". Относительно молодая компания быстро завоевала любовь клиентов благодаря ответственному подходу к работе и неизменно качественным результатам.
При этом компания несет полную материальную ответственность за работу своих клинеров и обеспечивают сохранность имущества во вверенном ей помещении. Вы можете быть уверены, что результат уборки будет полностью соответствовать ожиданиям.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Комплекс услуг под любой бюджет
- Современное оборудование
- Гарантия отличного результата и сохранности имущества
- Безопасные моющие средства
- Индивидуальный план выполнения каждого заказа
- Сотрудничество с частными лицами, бюджетными и коммерческими организациями
- Уборка "под ключ"
CleanOn
- Рейтинг: 4,9
- Телефон: +7 812 701-04-03
Одна из лучших клининговый компаний Питера, которая с радостью возьмет на себя все заботы о наведении порядка и освободит необходимости тратить время на уборку. Предлагая доступные цены и впечатляющий перечень услуг, "Клинон" гарантирует отличное качество уборки независимо от размера объекта и его изначального состояния. Штат постоянных сотрудников мастерски применяет все виды клинингового оборудования и моющие средства для безопасного удаления самых сложных загрязнений.
Оформить заявку можно по телефону, электронной почте или воспользовавшись формой обратной связи. Сообщите менеджеру о своих пожеланиях, и он оформит заказ на самых выгодных и удобных для вас условиях.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Большой выбор услуг
- Сотрудничество с частными и юридическими лицами
- Опытный, квалифицированный персонал
- Гарантия качества
- Безопасные средства для уборки
- Профессиональное оборудование европейских брендов
- Работа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- Доступные цены и система лояльности
- Проведение работ под контролем менеджера
- Возможность подобрать услуги под любой бюджет
- Возможность выполнения уборки без присутствия заказчика
Сириус
- Рейтинг: 4,7
- Телефон: 8 (812) 214 23 76
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Оплата по факту выполнения работ
- Никаких доплат и скрытых платежей
- Обученные сотрудники с высокой квалификацией
- Тестирование деликатных поверхностей перед чисткой
- Отработанный до мелочей алгоритм уборки
- Доступные цены на все виды клининга
- Профессиональная техника
- Средства, безопасные для людей и окружающей среды
- Уборка "под ключ"
Домовенок
- Рейтинг: 4,6
- Телефон:+7 (812) 319-39-03
Эта компания не нуждается в рекламе, поскольку работает в сфере клининга уже 15 лет и успела завоевать репутацию надежного исполнителя, которому не страшно доверить любую работу. Секрет эффективности этой компании в том, что все ее сотрудники проходят строгий отбор на этапе собеседования, а после регулярно повышают квалификацию в собственном центре "Домовенка". Кроме того, клинеры используют сертифицированные, безвредные средства собственного бренда, добиваясь безупречных результатов.
Клиенты "Домовенка" могут использовать мобильное приложение для удобной работы с заказами: там можно выбрать время приезда клинеров, график регулярной уборки, оставить замечания и комментарии.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Большой опыт работы
- Гарантия качества и безопасности
- Простой расчет стоимости уборки на при помощи калькулятора на сайте
- Выполнение уборки "под ключ"
- Работа по удобному для клиента графику
- Возможность выбрать постоянного исполнителя
- Все виды оплаты
Служба уборки 812
- Рейтинг: 4,5
- Телефон: 7 (812) 317-35-81
С 2014 года в Питере работает еще одна компания, цель которой – освобождение вас от рутины и сложностей, связанных с уборкой. Квалифицированные клинеры знают, как справиться с различными задачами по наведению порядка в жилых и нежилых помещениях: квартирах, офисах, торговых и бизнес-центрах.
"Служба уборки 812" знает, как оправдать ожидания клиентов: они используют сертифицированные средства, немецкую технику, всегда привозят с собой необходимый инвентарь для уборки и тщательно следуют указаниям заказчика.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Команда сертифицированных клинеров
- Широкий спектр услуг
- Работа в жилых и офисных помещениях любой площади
- Услуги доступны в Петербурге и пригородах
- Удобное время приезда по указанному адресу
- Весь необходимый инвентарь и моющие средства у клинеров с собой
- Профессионализм и добросовестность
Чистый лис
- Рейтинг: 4,2
- Телефон: 8 (812) 961-92-04
В рейтинг лучших попал и сервис "Чистый лис" несмотря на то, что в последнее время количество негативных отзывов на его работу заметно выросло. Компания долгое время показывала хорошие результаты в уборке и старалась придерживаться стандартов качества, однако клиенты стали жаловаться на переносы уборки, несоблюдение условий договора и не слишком качественный клининг. Компания утверждает, что делает все, чтобы удовлетворить пожелания клиентов, поэтому работает с постоянным штатом опытных сотрудников.
Стоимость услуг достаточно высока, при этом "Чистый лис" принципиально не делает скидки для частных клиентов, однако готов обсудить индивидуальную систему лояльности для оптовых заказчиков.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Оперативная обработка заказов
- Возможность приступить к уборке через 2 часа после заказа
- Экологичность и безопасность используемых средств и технологий
- Профессиональные моющие средства и оборудование
- Стремление к постоянному улучшению качества услуг
- Различные варианты оплаты
Qlean
- Рейтинг: 4,1
- Телефон: +7 (800) 500-56-38
Если вам не нужно много услуг по уборке, смело обращайтесь в Qlean. Эта компания не распыляется и выполняет только основные виды клининга – генеральный, поддерживающий, послеремонтный, однако делает это на совесть. Компания занимается поддержанием порядка более 9 лет, на протяжении которых отработала оптимальный алгоритм уборки и собрала надежную команду постоянных исполнителей.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Девятилетний опыт работы в сфере клининга
- Строгий отбор персонала
- Быстрое исправление недочетов в случае их обнаружения
- Возможность выбрать постоянного клинера для уборки
- Оплата за количество комнат, а не метраж
- Скидки для постоянных клиентов
- Управление заказами через мобильное приложение
РусКлинингСервис
- Рейтинг: 4,0
- Телефон: +7 (495) 921-37-40
РусКлинингСервис делает все, чтобы полностью удовлетворить потребности клиента. Компания берет на себя все хлопоты с момента оформления заказа и до момента его сдачи. Менеджер будет курировать все работы, накануне напомнит о времени уборки, передаст клинерам все ваши пожелания и заранее посчитает стоимость уборки.
Это отличный вариант для тех, у кого нет времени на уборку дома или на работе, ведь клинеры могут работать без контроля со стороны заказчика. Вы просто говорите, какой результат вы хотите получить, а специалисты компании воплощают это в жизнь.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Качественная профессиональная уборка
- Использование современного оборудования и его своевременное обновление
- Фиксированные цены и понимание цены до начала работ
- Надежные и проверенные сотрудники
- Постоянные бригады опытных клинеров
Cleaning Good
- Рейтинг: 3,9
- Телефон: 8 (951) 805-37-00
В компании "Cleaning Good" работают настоящие профессионалы своего дела, поскольку все они отобраны и обучены самой компанией. Благодаря такому подходу "Cleaning Good" может спокойно дать гарантию на все виды клининга и обеспечить наилучший результат независимо от сложности уборки.
Узнать всю информацию о клининге, просчитать стоимость, подобрать дополнительные услуги можно непосредственно на сайте компании, а для оформления заказа достаточно оставить заявку на сайте и менеджер перезвонит уже через пять минут.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Профессиональные клинеры, обученные по стандартам компании
- Объективные цены, регулярные скидки и акции
- Использование средств, которые не вредят окружающей среде
- Работа с гарантией целостности и сохранности имущества
- Личные клинеры для постоянных клиентов
- Фиксированная стоимость
Первая клининговая
- Рейтинг: 3,8
- Телефон: 8 (812) 313-2517
Первая клининговая компания работает в сфере чистоты с 2008 года, на протяжении всего этого времени развиваясь и совершенствуясь. Внимательное отношение к работе, клиентоориентированность, умение шагать в ногу со временем позволило компании стать одним из лидеров рынка.
Сервис работает с частными и юридическими лицами, безупречно выполняя уборку как квартир, так и паркингов, торговых центров или офисов. Благодаря большому штату постоянных сотрудников, "Первая клининговая" может выполнять заказы по всему Питеру и Ленобласти, при этом компания предлагает лояльные цены и удобную систему скидок.
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Основные услуги
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Дополнительно
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За что ценят клиенты
- Бесплатный осмотр объекта для оценки работ
- Возможность срочного выезда через 2 часа после заявки
- Выполнение любого объема работ
- Техника и препараты для уборки, соответствующие европейским стандартам
- Скидка для новых клиентов
Оборудование, используемое клининговыми компаниями
Многофункциональные пылесосы. В арсенале клинеров есть обычные и моющие пылесосы с НЕРА-фильтрами, не просто избавляющие от пыли, но и тщательно вычищающие мельчайший мусор из каждого угла. Большинство компаний предпочитают оборудование брендов Karcher, Hako, Nilfisk, которые доказали свою эффективность и бережное отношение к окружающей среде.
Парогенераторы. При помощи горячего пара клинеры не просто очищают поверхности от пятен, но и дезинфицируют их. Для уборок разного масштаба используются промышленные парогенераторы с большим резервуаром для воды, что продлевает время использования устройства и ускоряет процесс уборки.
Поломоечные или роторные машины. Машины для полов позволяют идеально вымыть и отполировать полы из разных материалов, не затрачивая много времени. Они обычно используются в больших помещениях – торговых и бизнес центрах, загородных домах, коттеджах и т.д., и если у вас есть необходимость в использовании этой техники, уточните у менеджера заранее, может ли компания ее предоставить.
И конечно, все клининговые компании используют большое количество расходных материалов: губок, микрофибровых салфеток, скребков для стекол и прочего. Добросовестные сервисы всегда обеспечивают клинеров всем необходимым, так что заказчикам не приходится беспокоиться даже о таких мелочах.
Несколько советов напоследок
Обращаясь к профессионалам, мы всегда рассчитываем на добросовестное, качественное оказание услуги. Но все же не стоит слепо доверять всем обещаниям, даже если компания на первый взгляд вызывает доверие. Проявите немного бдительности, чтобы быть уверенным в результате.
– Задавайте вопросы. Спрашивайте у менеджера о ценах на основные и дополнительные опции, уточняйте, есть какие-то действующие акции, проверяйте список работ, которые входят в выбранный пакет. Вы имеете право быть в курсе того, что покупаете, и реакция представителей компании станет еще одним сигналом к тому, стоит ли заключать с ней сотрудничество.
– Внимательно проверяйте работу. Какими бы профессионалами ни были клинеры, они люди и могут совершать ошибки, особенно, если работают с вами впервые. Обязательно проверьте, насколько хорошо выполнена уборка, убедитесь, что вас все устраивает, укажите на недочеты. Это важно для дальнейшего комфортного и эффективного взаимодействия.
– Оставляйте комментарии менеджеру. Солидные компании ценят мнение клиента и всегда рады адекватной обратной связи. Оставьте свои замечания или напишите отзыв, чтобы клининговый сервис понимал потребности своих клиентов.
Главное фото: unsplash
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