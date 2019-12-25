Как выбрать клининговую компанию в Санкт-Петербурге

Лучшие клининговые компании в Санкт-Петербурге, оцененные нашими экспертами на основе отзывов и оценок клиентов в интернете.

Чистота дома и на рабочем месте улучшает самочувствие и поднимает настроение. Но еще лучше, если наведением порядка занимается кто-то другой, желательно, обладающий высокой квалификацией и умеющий справляться с загрязнениями любой сложности. Вот почему популярность клининговых компаний растет буквально на глазах: они не просто предоставляют услуги по уборке, но и гарантируют, что она будет выполнена по-настоящему качественно.

Единственная сложность – найти надежного, добросовестного исполнителя в многообразии предложений на рынке клининга. Каждая компания обещает самые выгодные условия и лучшее обслуживание, но прежде, чем ударить по рукам, стоит узнать претендента получше. Изучая информацию о том или ином сервисе, обращайте внимания на такие моменты:

– Список услуг. Если вам нужно больше опций, чем включает стандартный пакет генеральной, поддерживающей или послеремонтной уборки, сразу уточните, может ли компания предоставить их отдельно. В противном случае придется обращаться в несколько фирм, чтобы получить полный комплекс услуг.

– Прайс-лист. Все цены должны быть прописаны на сайте, чтобы вы сразу видели, во сколько обойдется та или иная услуга. Если компания скрывает прайс-лист, стоит насторожиться.

– Квалификация исполнителей. Уборка только на первый взгляд кажется простым делом, однако есть масса нюансов, которые стоит знать, чтобы не повредить деликатные поверхности и выполнить клининг качественно. Поэтому в штате компании должны быть опытные, обученные клинеры, которым не страшно доверить квартиру, офис или складское помещение.

– Отзывы клиентов. Возможность клиентов свободно рассказать о своих впечатлениях на сторонних площадках стимулирует компании работать как можно лучше. Просматривайте такие площадки, как Отзовик, Яндекс и Гугл отзывы, чтобы узнать, что говорят о понравившейся фирме.

Вы можете проделать эту работу самостоятельно или воспользоваться готовым рейтингом, в котором уже собраны все нужные данные. В нашей статье представлено 10 лучших клининговых компаний Санкт-Петербурга по мнению пользователей.

Рейтинг: 4,8

Телефон: +7 (812) 602-66-90

Еще один достойный претендент на уборку дома, квартиры, коттеджа, таунхауса и любого коммерческого помещения – "Колибри-Клининг". Относительно молодая компания быстро завоевала любовь клиентов благодаря ответственному подходу к работе и неизменно качественным результатам.

При этом компания несет полную материальную ответственность за работу своих клинеров и обеспечивают сохранность имущества во вверенном ей помещении. Вы можете быть уверены, что результат уборки будет полностью соответствовать ожиданиям.

Основные услуги Дополнительно Генеральный клининг

Поддерживающий

Срочный

Запущенных помещений

После ремонта

Перед рождением ребенка

После аренды/переезда

После пожара, потопа, смерти

Эко-уборка

VIP уборка

После дезинфекции Уборка балконов

Уборка кухни

Уборка санузлов

Уборка шерсти

Мытье окон

Химчистка мебели, матрасов, текстиля

За что ценят клиенты

Комплекс услуг под любой бюджет

Современное оборудование

Гарантия отличного результата и сохранности имущества

Безопасные моющие средства

Индивидуальный план выполнения каждого заказа

Сотрудничество с частными лицами, бюджетными и коммерческими организациями

Уборка "под ключ"

Рейтинг: 4,9

Телефон: +7 812 701-04-03

Одна из лучших клининговый компаний Питера, которая с радостью возьмет на себя все заботы о наведении порядка и освободит необходимости тратить время на уборку. Предлагая доступные цены и впечатляющий перечень услуг, "Клинон" гарантирует отличное качество уборки независимо от размера объекта и его изначального состояния. Штат постоянных сотрудников мастерски применяет все виды клинингового оборудования и моющие средства для безопасного удаления самых сложных загрязнений.

Оформить заявку можно по телефону, электронной почте или воспользовавшись формой обратной связи. Сообщите менеджеру о своих пожеланиях, и он оформит заказ на самых выгодных и удобных для вас условиях.

Основные услуги Дополнительно Генеральный клининг

Поддерживающий

После ремонта

Эко-клининг

После ЧП

Перед рождением

После смерти

Запущенных квартир

После дезинфекции Мытье окон и витрин

Вывоз мусора

Глажка белья

Полировка пола

Озонирование

Мойка натяжных потолков

Удаление запахов сухим туманом

За что ценят клиенты

Большой выбор услуг

Сотрудничество с частными и юридическими лицами

Опытный, квалифицированный персонал

Гарантия качества

Безопасные средства для уборки

Профессиональное оборудование европейских брендов

Работа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Доступные цены и система лояльности

Проведение работ под контролем менеджера

Возможность подобрать услуги под любой бюджет

Возможность выполнения уборки без присутствия заказчика

Рейтинг: 4,7

Телефон: 8 (812) 214 23 76

Основные услуги Дополнительно Генеральный клининг

Поддерживающий

Срочный

После ремонта

Перед рождением ребенка

После аренды/переезда

После дезинфекции Мойка окон

Химчистка текстиля и мебели

За что ценят клиенты

Оплата по факту выполнения работ

Никаких доплат и скрытых платежей

Обученные сотрудники с высокой квалификацией

Тестирование деликатных поверхностей перед чисткой

Отработанный до мелочей алгоритм уборки

Доступные цены на все виды клининга

Профессиональная техника

Средства, безопасные для людей и окружающей среды

Уборка "под ключ"

Рейтинг: 4,6

Телефон:+7 (812) 319-39-03

Эта компания не нуждается в рекламе, поскольку работает в сфере клининга уже 15 лет и успела завоевать репутацию надежного исполнителя, которому не страшно доверить любую работу. Секрет эффективности этой компании в том, что все ее сотрудники проходят строгий отбор на этапе собеседования, а после регулярно повышают квалификацию в собственном центре "Домовенка". Кроме того, клинеры используют сертифицированные, безвредные средства собственного бренда, добиваясь безупречных результатов.

Клиенты "Домовенка" могут использовать мобильное приложение для удобной работы с заказами: там можно выбрать время приезда клинеров, график регулярной уборки, оставить замечания и комментарии.

Основные услуги Дополнительно Поддерживающая

Комплексная

Генеральная

После ремонта Глажка

Мойка окон

Химчистка мебели и текстиля

За что ценят клиенты

Большой опыт работы

Гарантия качества и безопасности

Простой расчет стоимости уборки на при помощи калькулятора на сайте

Выполнение уборки "под ключ"

Работа по удобному для клиента графику

Возможность выбрать постоянного исполнителя

Все виды оплаты

Рейтинг: 4,5

Телефон: 7 (812) 317-35-81

С 2014 года в Питере работает еще одна компания, цель которой – освобождение вас от рутины и сложностей, связанных с уборкой. Квалифицированные клинеры знают, как справиться с различными задачами по наведению порядка в жилых и нежилых помещениях: квартирах, офисах, торговых и бизнес-центрах.

"Служба уборки 812" знает, как оправдать ожидания клиентов: они используют сертифицированные средства, немецкую технику, всегда привозят с собой необходимый инвентарь для уборки и тщательно следуют указаниям заказчика.

Основные услуги Дополнительно Генеральная уборка

Поддерживающая уборка

Стандартная уборка

Уборка после ремонта

Уборка перед рождением ребёнка

Уборка класса люкс

Уборка посуточных квартир Мытьё окон

Химическая чистка мебели

Вывоз ковров на химчистку

Химчистка салона автомобиля

Мастер на час

Удаление запахов

Мытьё окон и витрин

Промышленный альпинизм

Уход за растениями в офисе

За что ценят клиенты

Команда сертифицированных клинеров

Широкий спектр услуг

Работа в жилых и офисных помещениях любой площади

Услуги доступны в Петербурге и пригородах

Удобное время приезда по указанному адресу

Весь необходимый инвентарь и моющие средства у клинеров с собой

Профессионализм и добросовестность

Рейтинг: 4,2

Телефон: 8 (812) 961-92-04

В рейтинг лучших попал и сервис "Чистый лис" несмотря на то, что в последнее время количество негативных отзывов на его работу заметно выросло. Компания долгое время показывала хорошие результаты в уборке и старалась придерживаться стандартов качества, однако клиенты стали жаловаться на переносы уборки, несоблюдение условий договора и не слишком качественный клининг. Компания утверждает, что делает все, чтобы удовлетворить пожелания клиентов, поэтому работает с постоянным штатом опытных сотрудников.

Стоимость услуг достаточно высока, при этом "Чистый лис" принципиально не делает скидки для частных клиентов, однако готов обсудить индивидуальную систему лояльности для оптовых заказчиков.

Основные услуги Дополнительно Генеральный клининг

Поддерживающий

Срочный

Запущенных помещений

После ремонта

Перед рождением ребенка

После аренды/переезда

После пожара, потопа, смерти

Эко-уборка

VIP уборка

После дезинфекции Удаление граффити с фасадов

Мойка окон

Удаление неприятных запахов

Чистка бассейна

Химчистка

За что ценят клиенты

Оперативная обработка заказов

Возможность приступить к уборке через 2 часа после заказа

Экологичность и безопасность используемых средств и технологий

Профессиональные моющие средства и оборудование

Стремление к постоянному улучшению качества услуг

Различные варианты оплаты

Рейтинг: 4,1

Телефон: +7 (800) 500-56-38

Если вам не нужно много услуг по уборке, смело обращайтесь в Qlean. Эта компания не распыляется и выполняет только основные виды клининга – генеральный, поддерживающий, послеремонтный, однако делает это на совесть. Компания занимается поддержанием порядка более 9 лет, на протяжении которых отработала оптимальный алгоритм уборки и собрала надежную команду постоянных исполнителей.

Основные услуги Дополнительно Поддерживающая уборка

Генеральная

После ремонта Мойка окон

Экспресс-чистка кондиционеров

Химчистка с обратной доставкой

Стирка и глажка

За что ценят клиенты

Девятилетний опыт работы в сфере клининга

Строгий отбор персонала

Быстрое исправление недочетов в случае их обнаружения

Возможность выбрать постоянного клинера для уборки

Оплата за количество комнат, а не метраж

Скидки для постоянных клиентов

Управление заказами через мобильное приложение

Рейтинг: 4,0

Телефон: +7 (495) 921-37-40

РусКлинингСервис делает все, чтобы полностью удовлетворить потребности клиента. Компания берет на себя все хлопоты с момента оформления заказа и до момента его сдачи. Менеджер будет курировать все работы, накануне напомнит о времени уборки, передаст клинерам все ваши пожелания и заранее посчитает стоимость уборки.

Это отличный вариант для тех, у кого нет времени на уборку дома или на работе, ведь клинеры могут работать без контроля со стороны заказчика. Вы просто говорите, какой результат вы хотите получить, а специалисты компании воплощают это в жизнь.

Основные услуги Дополнительно Генеральная уборка

Послеремонтная

Поддерживающая Химчистка

Шлифовка и полировка мрамора

Мойка фасадов и остекления

За что ценят клиенты

Качественная профессиональная уборка

Использование современного оборудования и его своевременное обновление

Фиксированные цены и понимание цены до начала работ

Надежные и проверенные сотрудники

Постоянные бригады опытных клинеров

Рейтинг: 3,9

Телефон: 8 (951) 805-37-00

В компании "Cleaning Good" работают настоящие профессионалы своего дела, поскольку все они отобраны и обучены самой компанией. Благодаря такому подходу "Cleaning Good" может спокойно дать гарантию на все виды клининга и обеспечить наилучший результат независимо от сложности уборки.

Узнать всю информацию о клининге, просчитать стоимость, подобрать дополнительные услуги можно непосредственно на сайте компании, а для оформления заказа достаточно оставить заявку на сайте и менеджер перезвонит уже через пять минут.

Основные услуги Дополнительно Генеральная уборка

Послеремонтная

Поддерживающая

Срочная

Эко-уборка

Уборка элитных квартир Мойка окон

За что ценят клиенты

Профессиональные клинеры, обученные по стандартам компании

Объективные цены, регулярные скидки и акции

Использование средств, которые не вредят окружающей среде

Работа с гарантией целостности и сохранности имущества

Личные клинеры для постоянных клиентов

Фиксированная стоимость

Рейтинг: 3,8

Телефон: 8 (812) 313-2517

Первая клининговая компания работает в сфере чистоты с 2008 года, на протяжении всего этого времени развиваясь и совершенствуясь. Внимательное отношение к работе, клиентоориентированность, умение шагать в ногу со временем позволило компании стать одним из лидеров рынка.

Сервис работает с частными и юридическими лицами, безупречно выполняя уборку как квартир, так и паркингов, торговых центров или офисов. Благодаря большому штату постоянных сотрудников, "Первая клининговая" может выполнять заказы по всему Питеру и Ленобласти, при этом компания предлагает лояльные цены и удобную систему скидок.

Основные услуги Дополнительно Генеральная уборка

Послеремонтная

После пожара, потопа Мойка фасадов

Мойка витрин

Химчистка мебели

Шлифовка гранита

За что ценят клиенты

Бесплатный осмотр объекта для оценки работ

Возможность срочного выезда через 2 часа после заявки

Выполнение любого объема работ

Техника и препараты для уборки, соответствующие европейским стандартам

Скидка для новых клиентов

Оборудование, используемое клининговыми компаниями

Многофункциональные пылесосы. В арсенале клинеров есть обычные и моющие пылесосы с НЕРА-фильтрами, не просто избавляющие от пыли, но и тщательно вычищающие мельчайший мусор из каждого угла. Большинство компаний предпочитают оборудование брендов Karcher, Hako, Nilfisk, которые доказали свою эффективность и бережное отношение к окружающей среде.

Парогенераторы. При помощи горячего пара клинеры не просто очищают поверхности от пятен, но и дезинфицируют их. Для уборок разного масштаба используются промышленные парогенераторы с большим резервуаром для воды, что продлевает время использования устройства и ускоряет процесс уборки.

Поломоечные или роторные машины. Машины для полов позволяют идеально вымыть и отполировать полы из разных материалов, не затрачивая много времени. Они обычно используются в больших помещениях – торговых и бизнес центрах, загородных домах, коттеджах и т.д., и если у вас есть необходимость в использовании этой техники, уточните у менеджера заранее, может ли компания ее предоставить.

И конечно, все клининговые компании используют большое количество расходных материалов: губок, микрофибровых салфеток, скребков для стекол и прочего. Добросовестные сервисы всегда обеспечивают клинеров всем необходимым, так что заказчикам не приходится беспокоиться даже о таких мелочах.

Несколько советов напоследок

Обращаясь к профессионалам, мы всегда рассчитываем на добросовестное, качественное оказание услуги. Но все же не стоит слепо доверять всем обещаниям, даже если компания на первый взгляд вызывает доверие. Проявите немного бдительности, чтобы быть уверенным в результате.

– Задавайте вопросы. Спрашивайте у менеджера о ценах на основные и дополнительные опции, уточняйте, есть какие-то действующие акции, проверяйте список работ, которые входят в выбранный пакет. Вы имеете право быть в курсе того, что покупаете, и реакция представителей компании станет еще одним сигналом к тому, стоит ли заключать с ней сотрудничество.

– Внимательно проверяйте работу. Какими бы профессионалами ни были клинеры, они люди и могут совершать ошибки, особенно, если работают с вами впервые. Обязательно проверьте, насколько хорошо выполнена уборка, убедитесь, что вас все устраивает, укажите на недочеты. Это важно для дальнейшего комфортного и эффективного взаимодействия.

– Оставляйте комментарии менеджеру. Солидные компании ценят мнение клиента и всегда рады адекватной обратной связи. Оставьте свои замечания или напишите отзыв, чтобы клининговый сервис понимал потребности своих клиентов.

Главное фото: unsplash