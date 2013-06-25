ТНТ выпустит приквел сериала "Полицейский с Рублевки"

История расскажет о прошлом полицейского Володи Яковлева.

ТНТ объявил о выходе приквела сериала "Полицейский с Рублевки" – "Милиционер с Рублевки". Действие развернется в 1990-х. История расскажет о прошлом полицейского Володи Яковлева. Главную роль исполнил Артем Сучков.

После выпуска из высшей школы милиции Яковлев получил назначение на Рублевку, познакомился с Гудковой и с ней начал расследование странных дел. По сюжету они ищут банду пиратов, снимающих вторые части к популярным боевикам, и расследуют кражу чемодана с билетами "МММ".

Всего в сериале 16 серий. Каждая из них будет посвящена конкретному явлению 90-х гг. Создатели приквела пообещали зрителям, что в молодом Володе Яковлеве они узнают уже знакомого им персонажа.

Премьера запланирована на весну 2021 года.

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Фото: пресс-служба ТНТ