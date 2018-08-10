ТНТ на VKFest: "Студия СОЮЗ" о социальных сетях

В течение двух дней жителей Северной столицы радовали звезды канала ТНТ.

В последние выходные июля в Парке 300-летия Петербурга прошел традиционный VKFest. В течение двух дней жителей Северной столицы веселила звезды канала ТНТ: Павел Воля, Екатерина Варнава и многие другие. Зрители были рады услышать знакомые шутки от программы "Студия СОЮЗ". Piter.TV поговорил с ведущими проекта – Кириллом Коковкиным и Александром Алымовым. Артисты рассказали о своей активности в социальных сетях.

Скажите, есть ли у вас страничка ВКонтакте?

Конечно, у нас есть странички в социальных сетях, но чаще мы это используем, как мессенджеры. Мы редко пользуемся всеми благами и привилегиями "контакта". <…> Поклонницы, конечно, пишут, но ведь еще сумасшедшие бывают. Кирилл Коковкин, "Студия СОЮЗ" ТНТ

У него есть смешная переписка с одним из подписчиков, когда он его каждый год поздравляет с Днем Рождения. 2011, 2012, 2013 - одна фраза: С Днем Рождения!,"С Днем Рождения!, "С Днем Рождения!". И один год он пропустил. И Кирилл возмутился: "Какого черта ты мне не написал в 2012-м? Он раз восемь, восемь лет писал ему. Раз в год. Я вот такую помню историю.

Александр Алымов, "Студия СОЮЗ" ТНТ.

Видео: Piter.TV