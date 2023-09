THQ Nordic показали закулисный трейлер Alone in the Dark

Релиз игры намечен на 16 января.

Студия разработки Pieces Interactive подготовила в социальных сетях официальный трейлер Alone in the Dark, в котором рассказала о создании монстров. В ролике создатели продемонстрировали не только концепт-арты, но также геймплейные кадры. Известно, что за дизайн проекта отвечает Гай Дэвис, художник-постановщик фильма "Пиноккио" режиссера Гильермо дель Торо. Работа станет перезапуском классической серии экшен-хорроров с элементами выживания. Хотя сами авторы продолжают называть игру ремейком, но многие события и локации присутствовали в оригинальной версии Alone in the Dark. Сюжет истории расскажет о жизни частного детектива Эдварда Карнби и его заказчицы Эмили Хартвуд, которым предстоит отправиться на поиски пропавшего дяди в заброшенное поместье, которое стало психиатрической больницей. Официальная премьера Alone in the Dark запланирована на 16 января 2024 года, Игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и платформе персонального компьютера.

Оружие Пиноккио для расправы над врагами в новом геймплейном ролике Lies of P.

Фото и видео: YouTube / GameTrailers