Оружие Пиноккио для расправы над врагами в новом геймплейном ролике Lies of P

Компании Neowiz Games и Round 8 Studio выпустили в социальных сетях свежее видео по своей грядущей новинке - компьютерной игре Lies of P. В ролике разработчики подробно демонстрируют оружие ключевого протагониста проекта - полумеханического мальчика Пиноккио. Комментаторы заметили, что этот персонаж подозрительно напоминает им актера Тимоти Шаламе. Эксперты считают, что ближе к официальной дате выхода соулслайк все больше становится похож на игру Bloodborne. Официальная премьера Lies of P стартует на игровых консолях и персональных компьютерах с 19 сентября.
Вышел трейлер маньячного триллера Ильи Найшуллера "Кентавр".
Фото и видео: YouTube / Lies of P
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