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Оружие Пиноккио для расправы над врагами в новом геймплейном ролике Lies of P

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Релиз игры намечен на 19 сентября.

Компании Neowiz Games и Round 8 Studio выпустили в социальных сетях свежее видео по своей грядущей новинке - компьютерной игре Lies of P. В ролике разработчики подробно демонстрируют оружие ключевого протагониста проекта - полумеханического мальчика Пиноккио. Комментаторы заметили, что этот персонаж подозрительно напоминает им актера Тимоти Шаламе. Эксперты считают, что ближе к официальной дате выхода соулслайк все больше становится похож на игру Bloodborne. Официальная премьера Lies of P стартует на игровых консолях и персональных компьютерах  с 19 сентября.

Вышел трейлер маньячного триллера Ильи Найшуллера "Кентавр".

Фото и видео: YouTube / Lies of P

Теги: lies of p, геймплей, компьютерная игра, пиноккино, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Heftrend trizerrota
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