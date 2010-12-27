Терем-квартерт "Шутилки и побасенки"

Возрастное ограничение: 6+.

23 июля в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина состоится концерт терем-квартета "Шутилки и побасенки". Зрители смогут услышать не только "теремовские" аранжировки сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Петра Ильича Чайковского, Дмитрия Шостаковича и других известных композиторов, но и анекдоты, байки и смешные случаи из жизни артистов. На сцене прозвучат композиции, которые исполнялись в рамках музыкального конкурса "Евровидение" в Москве, Олимпиады и "Формулы-1" в Сочи.

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, улица Большая Конюшенная, 27, Основной зал

Фото: terem-prazdnik.ru