Для зрителей старше 12 лет.

В БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 26 февраля состоится праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". Проект объединит живое симфоническое исполнение и постановочную хореографию в жанре танго.

В программе примет участие симфонический оркестр Concord Orchestra под управлением итальянского дирижёра Фабио Пиролы. Также на сцену выйдет аргентинский тенор Карлос Д"Онофрио, который исполнит песни в традиции классического аргентинского танго.

Зрителям обещают яркие танцевальные номера с участием артистов, выступавших на международных конкурсах в Буэнос-Айресе, а также московского театра танго. Хореографом-постановщиком проекта заявлен Артём Майоров.

В концертной части прозвучат известные произведения Астора Пьяццоллы, включая Libertango, Adios Nonino, Oblivion и другие композиции, которые считаются визитной карточкой композитора.

Организаторы также предложили зрителям поддержать атмосферу вечера дресс-кодом: в одежде рекомендуется использовать красный цвет. Для гостей, пришедших в красных элементах образа, подготовлены небольшие подарки.

Фото: предоставлено организаторами