Ансамбль Александрова представит программу "Мы вместе" в БКЗ "Октябрьский"

В Санкт-Петербурге пройдет концерт прославленного коллектива Российской Армии.

С 5 и по 6 ноября в Санкт-Петербурге состоятся концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Об этом сообщили организаторы мероприятий.

Выступления пройдут в Большом концертном зале "Октябрьский". В программе "Мы вместе", приуроченной ко Дню народного единства, примут участие более 150 артистов. Начальник ансамбля и художественный руководитель — заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк.

Зрителей ждут вокальные и танцевальные номера, в том числе армейские и народные песни, произведения советских и российских авторов, духовная и классическая музыка, а также интерпретации мировых хитов.

Ансамбль Александрова был создан в 1928 году. За свою 95-летнюю историю коллектив побывал с гастролями более чем в 70 странах мира и выступал в зонах вооружённых конфликтов. Хор ансамбля считается одним из лучших мужских хоров, а оркестр и танцевальная группа неоднократно получали признание за высокий уровень исполнительского мастерства.

Фото: Ансамбль имени Александрова