Свыше семи миллиардов животных были перевезены через Пулково воздушным транспортом

Самыми частыми путешественниками среди зверей стали кошки и собаки.

Более 7 млрд животных были перевезены через Санкт-Петербург воздушным транспортом за последние четыре месяца. Маленьких путешественников обычно везли в другие регионы страны. По подсчетам пресс-службы Пулково, зверьки чаще всего направлялись в страны СНГ, Иркутскую, Калининградскую, Архангельскую и Магаданскую области.

В этот список вошли кошки, собаки, птицы, рыбы и амфибии. Ветеринарный контроль в грузовом терминале Пулково прошли: 900 креветок Розенбергга, 40 тысяч декоративных рыб, полтысячи птиц, сто улиток, более 50 амфибий.

Самыми частыми путешественниками-животными стали кошки и собаки. Пассажиры брали в поездки более 4 тыс. мурлык и свыше 1,5 тыс. песиков. За границу вылетели 597 кошек и 673 собак.

Ранее на Piter.tv: "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Петербургом и Казанью с 1 июня.

Фото: Телеграм / Аэропорт Пулково