"Аэрофлот" увеличит число рейсов между Петербургом и Казанью с 1 июня

Компания "Аэрофлот" намерена увеличить количество рейсов из Петербурга в Казань с 1 июня. Об этом информирует пресс-служба перевозчика.
Самолёты будут доставлять пассажиров из города на Неве в столицу Татарстана 3 раза в сутки. Сейчас авиакомпания выполняет 1 рейс в день по указанному маршруту. Увеличение их числа запланировано на период отпусков и школьных каникул.
Кроме того, количество рейсов из Москвы возрастёт до 9 в сутки.
Ранее мы сообщили о том, что Пулково ожидает увеличения частоты рейсов в Китай.
Фото: Piter.TV
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