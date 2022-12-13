"Аэрофлот" увеличит число рейсов между Петербургом и Казанью с 1 июня

Самолёты будут летать в столицу Татарстана трижды в день.

Компания "Аэрофлот" намерена увеличить количество рейсов из Петербурга в Казань с 1 июня. Об этом информирует пресс-служба перевозчика.

Самолёты будут доставлять пассажиров из города на Неве в столицу Татарстана 3 раза в сутки. Сейчас авиакомпания выполняет 1 рейс в день по указанному маршруту. Увеличение их числа запланировано на период отпусков и школьных каникул.

Кроме того, количество рейсов из Москвы возрастёт до 9 в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково ожидает увеличения частоты рейсов в Китай.

Фото: Piter.TV