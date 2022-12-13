Пулково ожидает увеличения частоты рейсов в Китай

Сейчас перелетами занимаются две авиакомпании.

Летом увеличится количество перелетов из Петербурга в Китай. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на руководителя направления по работе с ключевыми клиентами компании "Воздушные ворота Северной столицы" Ольгу Зубову.

По словам сотрудницы Пулково, сегодня перелетами в Китай из Пулково занимаются Sichuan Airlines и Hainan Airlines. Так, самолеты Sichuan Airlines летают в Чэнду один-два раза в неделю. Летом число рейсов может увеличиться.

По маршруту Петербург – Пекин выполняет рейсы Hainan Airlines. Компания тоже планирует увеличить количество перелетов.

Ранее на Piter.tv: аэропорт Пулково хотят передать под охрану Росгвардии.

Фото: Piter.tv