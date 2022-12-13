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Аэропорт Пулково хотят передать под охрану Росгвардии
Сегодня, 9:41
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Аэропорт Пулково хотят передать под охрану Росгвардии

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Депутаты намерены направить проект на рассмотрение председателю правительства Михаилу Мишустину.

В петербургском парламенте выступили с инициативой о передаче аэропорта Пулково под охрану Росгвардии для усиления безопасности воздушной гавани. Об этом сообщил председатель ЗакСа Северной столицы Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Руководитель отметил, что депутаты намерены направить проект на рассмотрение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Кроме того, Бельский подчеркнул, что Пулково является одним из крупнейших аэропортов страны. В 2022 году аэропорт Северной столицы был признан одним из воздушных лидеров, так как обслужил более 18 млн пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что с 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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