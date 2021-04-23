Свыше 1,5 тыс. петербуржцев отправили заявку на оформление парковочного разрешения

Абонемент на год обойдется в 1800 рублей. Его можно оформить через портал "Госуслуги" или в любом МФЦ.

Более 1,5 тыс. жителей Петербурга подали заявку на получение парковочного разрешения с начала июня. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Стоимость абонемента на парковку сроком на 12 месяцев составляет 1800 рублей. Заявку можно подать двумя способами - в личном кабинете через портал "Госуслуги", либо в ближайшем МФЦ. Обработают запросы петербуржцев за 10 рабочих дней.

Подробности об оформлении парковочного разрешения можно найти на сайтахтранспортного ведомства и СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", а также в специально созданном для этого чат-боте и по "горячей линии" 417-50-00.

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Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"