  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Свыше 1,5 тыс. петербуржцев отправили заявку на оформление парковочного разрешения
Сегодня, 13:58
100
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Свыше 1,5 тыс. петербуржцев отправили заявку на оформление парковочного разрешения

0 0

Абонемент на год обойдется в 1800 рублей. Его можно оформить через портал "Госуслуги" или в любом МФЦ.

Более 1,5 тыс. жителей Петербурга подали заявку на получение парковочного разрешения с начала июня. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Стоимость абонемента на парковку сроком на 12 месяцев составляет 1800 рублей. Заявку можно подать двумя способами - в  личном кабинете через портал "Госуслуги", либо в ближайшем МФЦ. Обработают запросы петербуржцев за 10 рабочих дней. 

Подробности об оформлении  парковочного разрешения можно найти на  сайтахтранспортного ведомства и  СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", а также в специально созданном для этого чат-боте и по "горячей линии" 417-50-00.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото:  пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Теги: городской центр управления парковками, госуслуги, парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии