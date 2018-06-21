Свиноводам-фермерам Ленобласти предлагают перейти на альтернативный вид животноводства

Заявки на получение субсидий принимаются в Управлении ветеринарии Ленинградской области.

В 2019 году Ленинградская область предлагает фермерским и подсобным хозяйствам, занимающимся свиноводством, по 5 млн рублей в виде субсидий по программе перепрофилирования на альтернативный вид животноводства.

Тщательно продуманный поэтапный перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды позволяют не только минимизировать риски возникновения очагов африканской чумы свиней, но и защитить фермеров от неизбежных затрат.

Заявки на получение субсидий принимаются в Управлении ветеринарии Ленинградской области.

С 2013 года прекращено содержание свиней в 328 крестьянских и личных подсобных хозяйствах Ленинградской области, в результате чего поголовье сократилось на 5234 особи.

В рамках перепрофилирования владельцами хозяйств уже было приобретено: 1030 голов крупного рогатого скота, в том числе 58 коров; 898 овец, 316 коз, 34174 птиц, 1977 кроликов, 15 лошадей, 30 пчелосемьей и 11000 штук рыбопосадочного материала.

Всего за 6 лет существования программы областным и федеральным бюджетами было реализовано более 57 млн. рублей.

Источник: пресс-служба ЛО