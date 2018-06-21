Правительство Ленобласти с 2020 года начнет выделять субсидии на реабилитацию диких животных

С 2017 года специалисты комитета по животному миру Ленинградской области передали общественникам на лечение и выпуск в природу более 30 зверей и птиц, в их числе лоси, ястребы, енотовидные собаки, медведи, лебеди, лисица, сокол, аист, косуля, серый балтийский тюлень.

Ленинградская область с 2020 года начнет выделять субсидии на реабилитацию диких животных для последующего возвращения в естественную среду обитания.

В бюджете Ленинградской области на 2020 год предусмотрено 700 тысяч рублей на поддержку некоммерческим организациям, оказывающим помощь природе. Подписано соответствующее постановление правительства региона о субсидировании реабилитации диких животных в рамках подпрограммы "Животный мир" государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области".

С 2017 года специалисты комитета по животному миру Ленинградской области передали общественникам на лечение и выпуск в природу более 30 зверей и птиц, в их числе лоси, ястребы, енотовидные собаки, медведи, лебеди, лисица, сокол, аист, косуля, серый балтийский тюлень.

"Список мог бы быть шире, но пока государственных центров нет, а общественные организации просто не могут принять большее количество животных. Финансовая поддержка, возмещение части затрат по содержанию и лечению позволит оказывать диким животным квалифицированную ветеринарную помощь в максимально короткие сроки и сохранить многообразие животного мира региона", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко.

Источник: пресс-служба ЛО