В Сосновке полиция раскрыла кражу из частного дома

Вору избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В Сосновке правоохранительные органы раскрыли преступление по факту хищения имущества из частного дома на 21 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вчера, 3 октября в полицию Сланцевского района обратился 58-летний мужчина с заявлением о краже. Он утверждал, что в период с 2 октября на 3 октября воры пробрались к нему в частный дом и похитили лодочный мотор, пневматический пистолет и радиостанцию. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире за вышеуказанное преступление стражи порядка задержали 31-летнего мужчину. Все украденное было изъято. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Вору избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Фото: pixabay