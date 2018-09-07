Светская блогерша отлупила свой "Ролс-Ройс" битой

Петербурженка просит скинуться ей на новый автомобиль.

Блогер Виктория Быкова выложила в сеть Instagram видео, на котором она разбивает дорогостоящий автомобиль при помощи биты. Ролик также появился на платформе YouTube. Выяснилось, что девушка проиграла спор и вынуждена была бить по лобовому стеклу своего Rolls-Royce. Спор заключался в том, чья машина сможет быстрее разогнаться на гололеде. Победу одержал владелец BMW X5. Он и придумал "наказание" 32-летней петербурженке. Стоимость починки обойдется Быковой в 1,2 миллиона рублей.

Если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами всё получится. Кто сколько может! Для вас это небольшая сумма, а для меня возможность полноценно блистать в светском обществе прокомментировала ситуацию блогер

Девушка добавила, что после покупки предоставит подписчикам документы со стоимостью эксклюзивных позиций. Она хочет купить новую машину со звездным потолком, статуэткой на капоте из золота, коврами из овчины и сделать инкрустацию деревом.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео следственных действий на месте убийства в Ростовской области.

Фото и видео: Instagram/victoriaportfolio

