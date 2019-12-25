На петербургских заправках раздадут светоотражатели

Акция пройдет на 10 АЗС.

В субботу, 31 октября, с 10.30 до 12.00 на 10 АЗС в разных районах Петербурга пройдет акция "Видимость на 5". Автомобилисты смогут получить световозвращающие фликеры и позаботиться о безопасности близких. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Волонтеры Региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" раздадут автомобилистам 5000 светоотражателей с хэштегом #видимостьна5. Данная акция проводится с 2013 года в разных регионах России.

Фото: ВК/ СПБ.АВТО