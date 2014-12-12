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Светлановский проспект затопило из-за прорыва трубы

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Инцидент произошел напротив дома №35.

Светлановский проспект затопило из-за прорыва трубы. Также досталось и улице Орбели. Об этом 6 октября очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Инцидент произошел днем напротив дома №35. На место тут же прибыла бригада ГУП "Водоканала". Выяснилось, что протекала труба диаметром 300 миллиметров. Чуть позже вытекание локализовали. 

По словам очевидцев, из-за прорыва трубы в некоторых соседних домах отключили воду. В ближайшие время специалисты подключат здания к системе временного водоснабжения.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Карпов

Теги: прорыв трубы, светлановский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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gevidos
Сегодня 18:39

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
gevidos
Сегодня 18:39

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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