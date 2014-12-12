Инцидент произошел напротив дома №35.

Светлановский проспект затопило из-за прорыва трубы. Также досталось и улице Орбели. Об этом 6 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел днем напротив дома №35. На место тут же прибыла бригада ГУП "Водоканала". Выяснилось, что протекала труба диаметром 300 миллиметров. Чуть позже вытекание локализовали.

По словам очевидцев, из-за прорыва трубы в некоторых соседних домах отключили воду. В ближайшие время специалисты подключат здания к системе временного водоснабжения.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Карпов