Светлана Нерушай: «Каждый турист должен попробовать специфическое блюдо Ленинградской области»

Специалисты комитета по развитию малого и среднего бизнеса Ленобласти начали формирование «Ленинградского меню».

20 октября в Выборге прошел конкурс "Лучший в сфере потребительского рынка Ленинградской области". На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков, глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

На мероприятии также присутствовала Светлана Нерушай, глава комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Она отметила, что комитет Ленинградской области по развитию малого и среднего бизнеса совместно с комитетом по туризму начали проработку "Ленинградского меню".

В последнее время туристы активно посещают регион, а главная задача местных профессионалов — комфортно их встречать. В течение года мы планируем разработать особое меню для того, чтобы гости Ленобласти могли попробовать специфические блюда и продукты региона. Предприятия будут предлагать конкурсной комиссии варианты блюд, определять их рецептуру, объяснять историю блюда.

Отметим, что первый претендент на включение в "Ленинградское меню" – выборгский крендель, который запатентован, как региональный бренд.

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Фото: Piter.TV