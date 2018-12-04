В клипе INSTADRAMA Светлана Лобода стала брюнеткой

Свой новый клип певица представила накануне Дня всех влюбленных.

Накануне Дня всех влюбленных Светлана Лобода представила на своем официальном Youtube-канале клип на песню INSTADRAMA. В сюжете, конечно, история любви.

Поклонники Лободы всегда с нетерпением ждут ее клипов, а 36-летняя певица любит примерять на себя все новые и разные образы. На этот раз она удивила всех тем, что стала брюнеткой. Не пожалели монтажеры и спецэффектов, в конечной сцене сталкиваются автомобили и два влюбленных сквозь множество осколков летят навстречу друг другу. В этот момент разбиваются сердца не только главных героев, но и зрителей.

Фото и видео: LOBODA/ Youtube