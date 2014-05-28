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Суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры о признании клипа Моргенштерна* запрещенным в РФ
Сегодня, 18:57
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Суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры о признании клипа Моргенштерна* запрещенным в РФ

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Согласно иску, в клипе "прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма".

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа исполнителя Алишера Моргенштерна* и DJ Smash на песню "Новая Волна" 2021 года. Об этом 28 июня в своем tg-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Согласно иску, в клипе "прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии". 

Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие.

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее на петербургского депутата составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ. 

Фото: Piter.TV

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Теги: колпинский районный суд, музыкальный клип
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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