Суд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры о признании клипа Моргенштерна* запрещенным в РФ

Согласно иску, в клипе "прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма".

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры о признании запрещенным к распространению на территории РФ клипа исполнителя Алишера Моргенштерна* и DJ Smash на песню "Новая Волна" 2021 года. Об этом 28 июня в своем tg-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Согласно иску, в клипе "прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии".

Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее на петербургского депутата составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ.

Фото: Piter.TV

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.