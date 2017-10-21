Светлана Лобода показала подписчикам свою грудь и вывалившийся мизинец

Светлана Лобода шокировала подписчиков своей грудью.

Светлана Лобода опубликовала фото в своем Instagram, на котором певица в откровенном наряде. Подписчики заметили, что платье из прозрачной ткани, что позволяет разлядеть обнаженную грудь артистки.

Забыла Лобода надеть нижнее белье или это было задуманно - остается гадать. Рядом с певицей находились танцовщицы, которые были одеты в "мини" костюмы, однако все "сокровенные" места были прикрыты. Поклонники стали критиковать образ Светланы: "Как по мне ,у платья верх очень откровенный", "Света, ну что это за платье то такое, оно же ничего не скрывает, и грудь видна".

Фото, видео: Instagram - lobodaofficial