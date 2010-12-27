Светлана Агапитова: "Чаще всего от приемных детей отказываются бабушки"

Уполномоченный по правам ребенка выступила за обязательное сопровождение приемных семей.

В правительстве широко обсуждается вопрос о внесении поправок в закон об усыновлении детей. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова рассказала, какие из предложенных поправок вызвали наибольший резонанс, а также про условия усыновления для ближайших родственников.

От Санкт-Петербурга в рабочей группе участвовали родители и благотворительный фонд. Агапитова отметила, что дебаты были достаточно бурные. Наибольшее расхождение во мнениях вызвали следующие поправки: ограничение количества детей до 3 человек, усыновление не больше одного ребенка в год, запрет на переезд приемных родителей, психологическое обследование кандидатов.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка, в первую очередь необходимо решить вопрос сопровождения, который сейчас носит заявительный характер. Рабочая группа уверена, что сопровождение для приемных семей должно быть обязательным:

Они получают зарплату, как приемные родители. Плюс опекунское пособие. Если они играют с государством в эти игры и берут деньги, то и должны принимать условия, которые государство им предлагает, то есть быть сопровождаемыми. Светлана Агапитова, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге

Агапитова добавила, что большой вопрос вызывают опекуны бабушки и дедушки. Эксперты считают, что они должны хотя бы не полностью, но проходить школу приемных родителей.

Сейчас идет речь о создании специальных программ для ближайших родственников. К сожалению, бабушки у нас лидируют среди тех, кто отказываются от приемного ребенка. Вы понимаете, и разница в возрасте, непонимание ребенка нового поколения, невозможность найти с ним общий язык. Конечно, у нас было очень много вопросов по введению возраста опекуна. Сейчас у нас есть ограничение 16 лет при усыновлении, что касается опекунов – такой градации нет. Сейчас на этот вопрос взгляды разные Бабушки могут быть и в 70 лет достаточно здоровыми, умными и готовыми к воспитанию пятилетнего внука , а бывают бабушки, которые уже в 55 уже ничего не могут. Светлана Агапитова, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге

Спикер уверена, что в данном случае необходимо проводить собеседование с потенциальными приемными бабушками и дедушками на готовность к опекунству.

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