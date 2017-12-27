Сериал "Света с того света" 1 сезон 5-6 серии: Света не может забыть Игоря, а Паша продает органы

Света и ее друзья ищут деньги на квартиру. Светозара столкнулась с серьезными проблемами и с серьезными людьми.

9 января на телевизионные экраны страны вышел комедийный веб-сериал "Света с того света". Зрителям показали сразу четыре серии истории о девушке, которая оказалась в сложном положении и нашла выход из ситуации.

10 января в 20:00 выйдут 5-я и 6-я эпизоды. Полоса неудач настигнет квартиру, где живут Ира, Паша и Света. Как оказалось, Ира потратила все сбережения на шубу и не подумала об оплате квартиры. Немного подумав, Паша решает пойти по стопам Светозары и подзаработать онлайн и "продавать органы". Но хозяйка квартиры уже была тут как тут. Света все еще переживает из-за Игоря и решать обратиться за помощью к тренеру по улучшению жизни.

А у Светозары новая логическая задачка. К ней за помощью обращается мичман, который пообещал своей девушке поехать на Черное море, а вместо этого нужно ехать в Дудинки по распределению. В этом случае даже магия бессильна, поэтому Светозара решает пойти на женскую хитрость.

Но и у колдуньи не все так гладко. В очередной раз, заставляя очистить карму, она случайно ссорит двух бизнесменов. Один даже попал в больницу. На грани, Света решает завязать с магией.

Пока режиссеры точно не сообщают сколько серий будет в 1 сезоне, и будет ли у сериала будущее. Все покажут рейтинги после 12-16 эпизодов.

Фото и видео: ВКонтакте