Кирилл Жандаров – про семью и второй сезон "И снова здравствуйте!"

"Если побежали – бегите до победного".

Комедийный экшен "И снова здравствуйте" вернулся на телеканал ТНТ с ярким продолжением. Piter ТV поговорил с актером Кириллом Жандаровым о роли в сериале, работе на площадке, семье и местах силы в Петербурге.

Один из главных героев кинокартины рассказал, что он продолжит развивать свой характер в отношениях с напарником и в личном плане. Во втором сезоне сценарист и режиссёр Егор Чичканов "проник ему прямо в душу". Многие ситуации и истории он "списал" с актера или напарника Димы Журавлёва. Кирилл Жандаров даже назвал сюжетную линию своей "личной мечтой". Он поделился и тем, в какой атмосфере проходят съемки, как взаимодействует с партнером по площадке:

Дима Журавлев – прекрасный актёр, человек, комик и полицейский. С ним мы нашли контакт сразу и по сей день на связи, чему я очень рад. Даже сейчас пришло уведомление, что он закончил тренировку в спорт зале. Мы с ним даже в одном вагончике на площадке всегда были, вместе, чтобы стать точно настоящими напарниками. Мы как Уилл Смит и Мартин Лоуренс, как Мел Гибсон и Дэнни Гловер! И панчлайн: как Бонни и Клайд. Весь проект "И снова здравствуйте" — это сплошной позитив и шутки. У нас на площадке без шуток не проходило и 10 минут. Если вы думаете, что это я или Журавлёв – нет, это всё Егор Чичканов! Кирилл Жандаров, актер.

За свою карьеру Кирилл Жандаров сыграл больше 100 героев: доктора, следователя, певца, бизнесмена и многих других. Он признается, что сейчас интересуется темой мести в кино и ищет ответ на вопрос: "Есть ли прощение в этом?". А в пример приводит одни из любимых блокбастеров — "Убить Билла", "Смертный приговор", "Законопослушный гражданин", "Непрощённый" и многие другие. Каждый из фильмов, по его мнению, объединяет чувство "обычного человека" в непростой ситуации.

Актер рассказал Piter TV и о своих любимых местах в Петербурге:

Мой список мест огромен. Люблю погулять в Петергофе, насладиться архитектурой и финским заливом. Прогулка по набережной реки Фонтанки в центре или в Приморском районе, ещё обязательно нужно заглянуть на сторону "Васьки"! Ну и, конечно, всегда впечатляюсь красотой Балтийского вокзала. Всё это – мои места силы, где можно восстановиться и набраться энергии, посмотреть на себя со стороны, а главное – вспомнить юность и идти дальше. Кирилл Жандаров, актер.

Кирилл Жандаров умело совмещает работу и семью. А сейчас хочет сыграть в детском фильме или озвучить мультфильм, чтобы порадовать сына Валерия. Герой рассказал: все началось с роли в кинокартине "Осторожно, дети!". Пару лет назад Валерий увидел отца на экране и вдохновился. Кирилл уверен, что в этом мире нужно как можно чаще дарить детям радость. День защиты детей должен быть ежедневно, а не только раз в году. Он описал, в чем заключается секретный рецепт семейного счастья:

Два кусочка сердца, кастрюля общих интересов, совесть, честь, доверие, увлечения, принятие, понимание и полный чан любви! Любви во всем. Отношения – огромный труд, сдуваться на середине пути огромной дистанции – это глупое занятие. Если побежали – бегите до победного. Кирилл Жандаров, актер.

Фото: Piter.tv