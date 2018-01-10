Стала известна дата выхода сериала "Адаптация-2"

Агент ЦРУ возвращается в Россию.

В понедельник, 18 марта, на телеканале ТНТ стартует второй сезон сериала "Адаптация". Агент ЦРУ Эштон Айви вернется в Ноябрьск, чтобы забрать с собой в штаты возлюбленную Марину. Ради девушки шпион готов рискнуть не только карьерой, но и жизнью.

Улизнув от своих американских коллег, Эштан попадается на крючок российских спецслужб. Чтобы воссоединиться с любимой, ему приходится помогать русским. Полковник контрразведки Евдокимов вербует американца, которому необходимо принять участие в операции государственной важности - защитить месторождение газа от китайских захватчиков.

Смотрите "Адаптацию-2" с понедельника по четверг на телеканале ТНТ в 22:00. В ролях: Леонид Бичевин, Юрий Стоянов, Питер Джейкобсон, Евгения Брик, Артур Бесчастный, Ася Дубровская, Александр Ильин, Аружан Джазильбекова.

Ранее мы писали, что в шоу "ПЕСНИ" на ТНТ выступит девушка с редким заболеванием.

Фото: пресс-служба ТНТ

Видео: YouTube / Age of Cinema