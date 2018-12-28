В шоу "ПЕСНИ" на ТНТ выступит девушка с редким заболеванием

Пять лет назад Karina Evn поставили диагноз "Тотальная алопеция".

В субботу, 2 марта, на телеканале ТНТ выйдет третий выпуск нового сезона шоу "ПЕСНИ". Талантливые музыканты со всей страны соберутся на одной сцене, чтобы представить Тимати и Басте свои авторские песни.

Участники приходят на проект не только с музыкой и текстами, но и со своими неповторимыми историями. Одной из героинь третьего выпуска станет 21-летняя Karina Evn. Пять лет назад девушке поставили диагноз "Тотальная алопеция". Это тяжелая форма очагового облысения, при которой происходит полное выпадение волос по всей голове.

За два месяца Карина полностью лишилась волос. Из-за болезни она замкнулась в себе и перестала выходить из дома. Однако благодаря семье и музыке девушка поняла, что жизнь продолжается. Певица стала выкладывать каверы на любимые песни в соцсети. Поначалу она носила парики и рисовала брови, но со временем перестала скрывать болезнь и написала пост о своей борьбе с аполепцией.

Выступление в шоу "ПЕСНИ" станет для Карины первым сценическим опытом. Она исполнит песню "Иди со мной", слова и музыку которой написала сама. Смотрите ее выступление в субботу в 20:00 в эфире телеканала ТНТ.

Ранее мы писали, что в Петербурге представили участников второго сезона шоу "ПЕСНИ".

Фото, видео: ВКонтакте / Karina Evn