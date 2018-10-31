В Петербурге представили участников второго сезона шоу "Песни"

16 февраля на телеканале ТНТ стартовал новый сезон музыкального шоу "Песни". Накануне в Петербурге состоялась закрытая презентация. Будущие участники проекта исполнили по два трека собственного сочинения.

Во время мини-концерта музыканты ответили на вопросы гостей и поделились своими историями:

Я участвовала в кастинге первого сезона, и я попала в лист ожидания, то есть меня оттуда не вытащили, ну, по каким-то причинам. И я стала ждать второй сезон, я очень надеялась, что он будет. И это были вообще, было страшно, и я очень обрадовалась, когда увидела рекламу. Но было страшно попасть второй раз в лист ожидания, потому что цели, конечно, серьёзные, и хотелось выйти на сцену перед продюсерами и показать свою музыку, показать своё творчество и себя, конечно же R.O.S.A. , певица

Участники второго сезона готовятся удивлять продюсеров необычными жанрами:

Я не думаю, что в какой-то передаче появится ещё человек, который представляет D"N"B жанр. Я увидел рекламу, подумал, я никогда не был на кастингах ни на каких, никогда не участвовал. Подумал, а почему нет. Как говорится, тряхну стариной. SMOKY D, певец

За победу в шоу поборются не только новички, но и популярные исполнители. У петербургской певицы Тоси Чайкиной уже есть сольный альбом и множество фанатов. Несмотря на это, в подобном проекте она участвует впервые.

Нужно быть уверенным в том, что ты делаешь. Делать это с максимальной любовью, с максимальной отдачей, как в последний раз. Я, в принципе, такой схемы придерживаюсь и для меня быть на сцене и петь песни – это максимально естественное состояние, которое может быть. Я не знаю, что может быть круче этого Тося Чайкина, певицы

Ведущим мероприятия был креативный продюсер шоу Константин Обухов. Также он напомнил, что во втором сезоне "Песен" покорять музыкальный олимп участники будут под руководством Тимати и Басты.

Да, у нас в этом году как-то так сложилось, что так сложилось, что то самое противостояние, о котором в принципе все говорят, противостояние Тимати и Басты, реально существует, и существует, самое главное для нас, в положительном ключе. Это два мощных, образованных, умных человека, которые хотят делать музыку. И они друг друга подкалывают, много будет шуток в сторону треков одного исполнителя продюсера, другого продюсера, будут шутки про их противостояние, про их старые какие-то разговоры. И они относятся к этому как-то очень легко и позитивно, и съёмки у нас прошли так круто и так легко, что мы надеемся, что это передастся через экран, и мы смогли донести это и на кастингах Константин Обухов и Даня Пронякина, креативные продюсеры проекта

Победители шоу "Песни" получат огромный денежный приз и контракт с Black Star и "Газгольдер". Новые серии будут выходить каждую субботу в 20:00.

Видео, фото: Piter.tv