Финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ Джей Мар покажет "отбросов" в новом клипе

Певец рассказал Piter.TV о своем будущем творчестве.

Финалист шоу "ПЕСНИ" на ТНТ Джей Мар выпустит новый клип в начале лета. Об этом он сообщил в своем эксклюзивном интервью для Piter.TV .

6 июня выйдет новый трек вместе с клипом в стиле сериала "Отбросы" ("Misfits"- прим. ред.). Мы сняли прикольную картинку, сделали крутой трек. Еще в планах – много совместных композиций с ребятами из первого сезона шоу "ПЕСНИ" параллельно с сольными релизами. Также к концу лета ждите большой крутой клип, который мы зарядим на все телеплощадки,

– сказал Джей Мар

Напомним, что ранее певец презентовал молодежный гимн Санкт-Петербурга. Трек под названием "Это Питер" музыкант спел на центральной улице города, где петербуржцы устроили впечатляющий танцевальный флешмоб. Новый гимн Питеру также звучал в самый разгар вечерней праздничной программы, когда над Невой гремел салют.

Справка: "Отбросы" – британский трагикомедийно-фантастический телесериал, который транслировался с 2009 по 2013 года. Рассказывает о пятерых преступниках, получивших суперспособности. Сериал сильно полюбился поклонникам кино и критикам. На популярном сайте IMDb он имеет оценку 8,2/10, а на отечественном "КиноПоиске" – 8/10.

Видео: Piter.TV